Москва, , 09:53 — REGNUM «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» развернули два дополнительных волонтёрских лагеря численностью 100 человек в Мариуполе в гуманитарном центре «Единой России» на территории супермаркета «Метро» и общеобразовательной школы №5. Добровольцы сортируют и развозят гуманитарную помощь в отдаленные районы города, организуют досуг для детей, участвуют в восстановлении инфраструктуры города. Волонтеры помогают медикам скорой помощи и за месяц помогли доставить более 1000 тяжелобольных людей в больницы, сообщил журналистам председатель МГЕР Антон Демидов.

Лес рук - символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

«В связи с большим запросом на помощь людям в Мариуполе мы приняли решение развернуть тут два дополнительных волонтерских лагеря численностью 100 человек непосредственно в городе. Теперь наши волонтеры смогут сделать еще больше для нуждающихся в помощи людей, ведь до этого им ежедневно приходилось добираться до города из села Безыменное и посёлка Володарское. Мы видим большой запрос на помощь медикам в медицинском центре «Единой России», который развернут в Левобережном районе. Ежедневно сотни людей в Мариуполе ждут оказания медицинской помощи. Многие из них лежачие, им требуется госпитализация. Это одно из критически важных направлений нашей работы», — рассказал Антон Демидов.

Он также добавил, что в преддверии Дня Победы большое внимание добровольцы уделят помощи ветеранам, находящимся на территории Донбасса. Им волонтеры будут оказывать адресную помощь.

Напомним, на территории ДНР постоянно работают 250 волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Они работают в пунктах временного размещения в поселке Володарское, селе Безыменное и в Мариуполе: оказывают помощь жителям и работают по поиску пропавших людей. Добровольцы уже эвакуировали более 100 человек из Мариуполя и обеспечили более 10 тысяч жителей продуктовыми наборами в зоне боевых действий.