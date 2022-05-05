Париж, 5 мая 2022, 09:53 — REGNUM Представитель правительства Франции объявил, что правительство премьер-министра Жана Кастекса будет работать «до конца первого пятилетнего срока Эммануэля Макрона», сообщает Le Figaro.
«Правительство Кастекса будет работать до конца первого пятилетнего срока Эммануэля Макрона, который заканчивается в полночь 13 мая», — заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь.
Переизбранный 24 апреля президент Франции решил не торопиться с формированием нового правительства и, в частности, с выбором своего будущего главы правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, включение Индии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает Франция.
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