Париж, 5 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Представитель правительства Франции объявил, что правительство премьер-министра Жана Кастекса будет работать «до конца первого пятилетнего срока Эммануэля Макрона», сообщает Le Figaro.

Florian DAVID Жан Кастекс

«Правительство Кастекса будет работать до конца первого пятилетнего срока Эммануэля Макрона, который заканчивается в полночь 13 мая», — заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь.

Переизбранный 24 апреля президент Франции решил не торопиться с формированием нового правительства и, в частности, с выбором своего будущего главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, включение Индии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает Франция.

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