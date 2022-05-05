Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса «Конвасэл», над которой работают петербургские учёные, подойдёт для ревакцинации от COVID-19. Об этом 5 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

В ходе клинических исследований специалисты отметили, что препарат можно использовать после того, как впервые была поставлена одна из используемых в России вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак»).

Напомним, Минздрав России зарегистрировал первую в мире субъединичную рекомбинантную вакцину от коронавируса 18 марта 2022 года. Сейчас уже запущено промышленное производство препарата. Учёные продолжают исследования, им необходимо оценить длительность поддержки иммунитета человека.