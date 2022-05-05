Вашингтон, 5 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов направляли в Литву команду киберподразделения, чтобы помочь этой стране защититься от хакерских атак, якобы усилившихся после начала спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на генерал-майора Джо Хартмана, который возглавляет подразделение Cyber National Mission Force.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибербезопасность

«Наше развертывание в Литве было напрямую связано с продолжающимся кризисом на Украине», — заявил Хартман.

По его словам, операция в Литве, которая была «продвинута в очереди» из-за якобы угрозы со стороны Москвы для стран Прибалтики, уже завершена, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Таллине прошли ежегодные кибервоенные игры «Закрытые щиты», в ходе которых специалисты из Эстонии и с Украины работали в одной команде.