Астана, 5 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Правительство Казахстана пересмотрит приказ, запрещающий досмотр чиновников на вокзалах и аэропортах. Об этом изданию Tengrinews сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.

chinaaviationdaily.com Досмотр вещей в аэропорту

«Наверное, действительно надо вынести на публичное обсуждение и посмотреть, какие должности действительно надо оставить, какие сократить. В ближайшее время посмотрим», — сказал глава ведомства журналистам.

Министр отметил, что подобные запреты досматривать чиновников есть в других странах, но нужно сократить список тех, кто имеет на это право, в соответствии с общемировой практикой.

Стоит отметить, что в Казахстане запрещено досматривать президента и премьер-министра республики, председателей верхней и нижней палат парламента, министров и руководителей ряда ведомств.