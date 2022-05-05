Воронеж, , 09:51 — REGNUM Режим ограничения полётов для международного аэропорта «Воронеж» продлён до 03:45 13 мая, об этом сообщается на странице аэропорта в соцсети со ссылкой на Росавиацию.

Воронежский аэропорт Марина Каширская © ИА REGNUM

«Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение полётов для 11 аэропортов юга и центра России было введено с 24 февраля и уже несколько раз продлевалось. Помимо воронежского аэропорта, закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты работают в обычном режиме.