Элиста, , 09:51 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 22 человека, выписаны с выздоровлением 15 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 5 мая.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Лечение в двух инфекционных стационарах получают 45 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние двух человек врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявлен 51 231 носитель коронавируса, вылечились 50 180 ковид-пациентов. Зарегистрирован 841 летальный исход от COVID-19.