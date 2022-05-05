Киев, , 09:50 — REGNUM Поставленные на Украину комплексы Javelin и NLAW в реальном бою оказываются небоеспособны. Об этом сообщил сдавшийся в плен украинский военный.

ПТРК Javelin Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Javelin и NLAW сильно разрекламированы, но на практике показали себя не достаточно хорошими.

«Были осечки, стреляет один из четырёх», — рассказал украинец.

В видеозаписи, опубликованной RT, мужчина перечислил и другие проблемы — неразрывы снарядов или, напротив, разрывы во время полёта до цели, просроченные аккумуляторы. Кроме того, поставщики оружия по-быстрому объясняли, как пользоваться ПТУР, и на занятиях не обращали внимания на осечки.