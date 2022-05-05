Москва, 5 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Киевские боевики используют боевые наркотики, которые снимают страх перед атакой. Об этом 5 мая рассказал попавший в плен военнослужащий украинского батальона территориальной обороны «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), видеозапись его рассказа опубликовало Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как отметил пленный украинский военный поставляли киевским боевикам такие наркотические средства волонтеры.

«Употребляли мы их непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал вообще страх и все такое. Мы могли идти в бой спокойно, не боясь вообще ничего», — сказал он.

Кроме того, пленный указал, что после этого у принимавших данные наркотики украинских военных были сильные ломки, страх и слабость, а также уточнил, что больше всего их принимали члены украинских нацистских батальонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калуге в Свято-Троицком соборе викарий Калужской епархии, епископ Тарусский Леонид совершил молебен перед образом Калужской иконы Божией Матери и освятил икону, которую передадут для одного из храмов освобождённого Мариуполя.