Москва, 5 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении новой стратегии развития Северного Кавказа. Она определяет вектор социально-экономического развития субъектов округа до 2030 года. Её приоритетами стали такие направления, как обновление объектов туристической инфраструктуры, строительство автомагистралей, реализация крупных промышленных инвестиционных проектов и возведение школ и детских садов, сообщили 5 мая в пресс-службе правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Новая стратегия заменит предыдущую, утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2010 года. Она определяла пути развития Северного Кавказа до 2025 года. В новой версии стратегии учтены современные реалии с учетом текущей экономической ситуации, сложившей в условиях санкций Запада.

«Регионы Северного Кавказа играют значимую роль в общественной жизни страны, обладают значительным потенциалом для развития в различных секторах экономики. Наша задача — максимально эффективно использовать появляющиеся возможности, в первую очередь на благо жителей региона», — цитирует пресс-служба правительства РФ вице-премьера Александра Новака, который является куратором Северо-Кавказского федерального округа.

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