Брянск, , 09:54 — REGNUM Письма с угрозами минирования поступают 5 мая на электронные адреса ряда школ Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Спасатели выезжают на вызовы о минировании Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам врио заместителя губернатора Брянской области Елены Егоровой, администрации школ оперативно передают информацию о таких письмах. Оперативные службы проверяют каждое сообщение, алгоритм действий в таких ситуациях уже неоднократно отработан. Учеников и педагогов эвакуировали из зданий.

«Информация, указанная в письмах, не подтверждается. Такого рода сообщения от украинских служб информационно-психологической борьбы направлены на то, чтобы распространить панику среди населения», — подчеркнули в правительстве региона.

Образовательный процесс продолжат после проверки учебных заведений.