Брянск, 5 мая 2022, 09:54 — REGNUM Письма с угрозами минирования поступают 5 мая на электронные адреса ряда школ Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
По словам врио заместителя губернатора Брянской области Елены Егоровой, администрации школ оперативно передают информацию о таких письмах. Оперативные службы проверяют каждое сообщение, алгоритм действий в таких ситуациях уже неоднократно отработан. Учеников и педагогов эвакуировали из зданий.
Образовательный процесс продолжат после проверки учебных заведений.