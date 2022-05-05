Зарандж, Афганистан, 5 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В административном центре афганской провинции Нимроз обнаружено тело молодой женщины. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, тело женщины, личность которой пока не установлена, было обнаружено в районе «Калай-е Над Али», в северной части города Зарандж.

По словам собеседников издания, женщина, на вид которой 20-30 лет, была задушена.

Мотив убийства и преступники пока не установлены.