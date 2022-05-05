Ростов-на-Дону, 5 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ростовской области найден водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП на автодороге «Таганрог — Фёдоровка». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 5 мая.

Уголовное дело

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент подозреваемый находится в медицинском учреждении под конвоем», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ДТП случилось 1 мая. Водитель Volkswagen Jetta, по предварительным данным, при обгоне в запрещённом месте не убедился в безопасности и столкнулся со встречным автомобилем Lada Priora. В результате аварии скончалась водитель и пассажирка Lada Priora. Также пострадали три пассажира этого автомобиля, в том числе 16-летний подросток, а также два пассажира Volkswagen Jetta.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».