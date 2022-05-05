Ульяновск, 5 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать очередные травяные пожары и термические точки. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

По данным ведомства, 4 мая на территории Ульяновской области произошло шесть загораний сухой травы на площади 1,085 гектара.

Кроме того, зарегистрированы две термические точки — в Сурском и Старомайнском районах. Оба возгорания ликвидированы, в обоих случаях был неконтролируемый пал сухой растительности.

Спасатели напоминают, что неосторожное обращение с огнём может стать причиной «катастрофических последствий», в том числе «гибели большого количества людей».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая 2022 года в Ульяновской области произошло три лесных пожара. Предварительно в минприроды заявляли, что в двух случаях сказался человеческий фактор.