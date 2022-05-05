Симферополь, 5 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Режим ограничения полётов для международного аэропорта «Симферополь» продлён до 03:45 13 мая, об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 13 мая 2022 года 03:45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение полётов для 11 аэропортов юга и центра России действует с 24 февраля. Закрыты также аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. Власти Крыма ранее неоднократно заявляли, что не ожидают снижения турпотока из-за действующих ограничений на полёты.