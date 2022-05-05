Саранск, 5 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Мордовии вынесен приговор в отношении местной жительницы 2003 года рождения, учащейся в колледже Ардатова. Она признана виновной по статьям об оставлении в опасности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Pexels.com Младенец

Установлено, что на учете по беременности девушка не состояла. О своей беременности и произошедших родах она не говорила ни мужу, ни родственникам, опасаясь их осуждения. Обвиняемая отметила, что имеет на иждивении еще одного ребенка 2020 года рождения.

Вину в совершении преступления девушка признала в полном объеме.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января текущего года жители Ардатова обнаружили новорожденную девочку около крыльца своего дома. Ребенок был завернут в материю и в пакет. Ребенка доставили в больницу. По предварительным данным, девочка была рождена в течение нескольких предыдущих суток. В результате оставления на улице ребенок получил переохлаждение.

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