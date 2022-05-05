Улан-Удэ, 5 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. 17 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 075. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 621 человек, в том числе 48 за последние сутки.

По данным на 5 мая, на лечении в стационарах остаётся 151 пациент, ещё 290 человек лечатся в амбулаторном режиме.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 3013 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет — 1 чел.)», — добавили в штабе.