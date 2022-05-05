Обнинск, Калужская область, 5 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В подвале Клинической больницы № 8 города Обнинска 4 мая обнаружено тело мужчины. На место происшествия выезжал следователь и сотрудники полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Тело мужчины находилось на полу на входе в одно из помещений подвала. Его обнаружили сотрудники больницы, когда стали искать причину неприятного запаха, исходившего из подвала. По предварительным данным, это 49-летний бездомный, смерть которого наступила более недели назад. Причина и давность смерти устанавливаются, назначена экспертиза. Проводится проверка.

По информации местных СМИ, тело бездомного было обнаружено в вентиляционной камере технического помещения хирургического отделения обнинской больницы. Мужчина не был пациентом медицинского учреждения. В техническое помещение мужчина мог проникнуть через окно. Личность погибшего удалось установить по банковской карточке, которая была при нём. По одной из версий, умерший находился в розыске.