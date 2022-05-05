Москва, 5 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Россия содействует модернизации вооруженных сил Киргизии и Таджикистана, говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованной в «Российской газете».

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Активно развивается военное и военно-техническое сотрудничество. Реализуются среднесрочные и долгосрочные программы по оказанию военно-технической помощи, направленной на модернизацию вооруженных сил Киргизии и Таджикистана», — говорится в статье, опубликованной по случаю 30-летия установления дипотношений с государствами Центральной Азии.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что ключевым фактором в обеспечении единой системы коллективной безопасности региона и нейтрализации террористических угроз остается присутствие 201-й российской военной базы в Таджикистане и российской авиационной группировки в киргизском Канте.