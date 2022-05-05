Хельсинки, , 09:43 — REGNUM Информация о том, что Финляндия перебросила свою военную технику к границе с Россией, не является достоверной. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе финской армии.

Танк Leopard 2A4 армии Финляндии Vestman

Речь идет о размещенных в сети видеозаписях, на которых утверждается, что вооруженные силы республики направили танки в сторону РФ. В армии Финляндии отметили, что боевые машины двигались не границе с Россией, а ехали на механизированные учения «Стрела 22», которые проходят в населенных пунктах Ниинисало и Сакюля в области Сатакунта.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая издание Iltalehti распространило информацию о том, что Финляндия объявит о своем решении по вступлению в НАТО 12 мая.

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