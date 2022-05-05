Уфа, 5 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту оказания услуг управляющей компанией, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, возбуждено в Башкирии. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что сотрудники прокуратуры Баймакского района проверили исполнение ООО «Управляющая компания жилищным фондом г. Баймака» законодательства в сфере содержания многоквартирных домов.

В ходе проверки они установили, что сотрудники управляющей компании не проводили техническое обслуживание и проверку вентиляционных каналов в семи многоквартирных домах.

«В вентиляционных каналах отсутствует тяга, не обеспечивается приток воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при эксплуатации газоиспользующего оборудования, что в свою очередь создает угрозу жизни и здоровью людей и причинения вреда имуществу при использовании данного оборудования», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что для исключения вышеназванных последствий ресурсоснабжающая компания приостановила подачу газа в этих домах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.