Пермь, , 09:41 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых окажется глава частной компании. Женщину обвиняют в хищении 5,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Руководителю фирмы предъявлено обвинение в мошенничестве. Используя свое положение, женщина совершила хищение бюджетных средств путем необоснованного возмещения налога на добавленную стоимость.

При приобретении товаров глава компании искусственно вводила в цепочку поставщиков подконтрольные ей фирмы и самостоятельно принимала решение, на какую сумму увеличит стоимость товаров при их покупке. Налоговикам предоставлялись ложные отчеты о расходах. На основании документов с недостоверными финансовыми данными фирма получала налоговые вычеты. Доказано 14 эпизодов преступления.

По данным полиции, фигурантка уголовного дела полностью возместила ущерб. В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.