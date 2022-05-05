Лхаса, Китай, , 09:41 — REGNUM В общей сложности 13 членов китайской экспедиционной команды достигли вершины горы Эверест, самой высокой вершины мира, добравшись до отметки 8 848,86 метра, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Эверест Rdevany

На вершине команда впервые измерила толщину льда и снега с помощью высокоточного радара и собрала образцы для дальнейших исследований. Отряд является частью более крупной научно-исследовательской группы, состоящей из более чем 270 человек, проводящей комплексную научную экспедицию на гору Эверест, которая входит во вторую китайскую научно-исследовательскую экспедицию на Тибетское нагорье.

Благодаря охвату большинства дисциплин, наибольшему количеству участников научных исследований и использованию самого современного оборудования, экспедиция является крупнейшей с момента начала исследований Тибетского нагорья в 2017 году.