Канберра, , 09:51 — REGNUM Власти Австралии намерены укрепить военно-морские силы страны и модернизировать их подводные подразделения за счёт создания сверхбольших автономных подводных аппаратов. Об этом австралийский министр обороны Питер Даттон заявил 5 мая в ходе предвыборных дебатов.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что в стране разработают и начнут производить «ультрасовременные беспилотные роботизированные суда». Эти подводные средства смогут скрытно перевозить различные военные грузы на большие расстояния.

«Планируется, что они повысят маневренность и эффективность австралийских ВМС во время выполнения задач по поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — пояснил Даттон.

Предполагается, что местные оборонные предприятия в последующие три года изготовят не менее трёх прототипов подводных беспилотников. Руководить работами будут американская компания Anduril Industries и отдел оборонной науки и технологий австралийского минобороны, а власти выделят на это $1,4 млрд.

Министр добавил, что таким образом у Австралии появится основа суверенного флота подводных беспилотников и возможность выбирать и развивать технологии, связанные с эксплуатацией таких устройств. Спуск на воду первого такого аппарата должен состояться не позднее 2025 года.

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