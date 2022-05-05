Москва, , 09:38 — REGNUM Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Донбасс. В поездке его сопровождали секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, председатель Молодой гвардии Единой России Антон Демидов.

Сергей Кириенко ИА REGNUM

«Насыщенная состоялась поездка по освобожденным территориям Донбасса совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, — написал Д9енис Пушилин в своем ТМ-канале, — В Мариуполе — завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России», открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы, посещение ветеранов Великой Отечественной войны. А еще Волноваха и посещение химико-металлургического завода в поселкн городского типа Донское, который запустился первым на освобождённой территории Донбасса».

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«Везде — общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда. В Мариуполе очень теплая получилась встреча с ветераном Великой Отечественной войны Степаном Васильевичем Волошиным и труженицей тыла Тамарой Петровной Федченко. Совместно с Сергеем Кириенко поздравили их с наступающим Днем Победы. Теперь ветераны на освобожденных территориях могут открыто носить свои награды и Георгиевскую ленточку.

«Получили от Степана Васильевича и Тамары Петровны напутствие как можно быстрее изгнать с нашей земли нацистскую нечисть. Обязательно исполним!», — продолжил Денис Пушилин.