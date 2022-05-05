Рим, 5 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Курорты Италии столкнулись с проблемами из-за отсутствия туристов из России. Об этом сообщает The Guardian.

(сс) Herbert Frank Лежаки на пляже в Римини. Италия

Издание приводит сообщение владельца агентства недвижимости в Скалее Николы Ротондаро. По его словам, из-за отсутствия российских туристов курорты страны столкнулись с финансовыми проблемами.

«Мы уже на нуле», — сказал он.

По словам Ротондаро, экономика региона расцветала благодаря гражданам России.