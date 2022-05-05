Ульяновск, , 09:38 — REGNUM В Ульяновске в рамках акции «Сохраним память» принимают для пополнения архивного фонда фотографии участников Великой Отечественной войны и фронтовую переписку. Об этом сообщается на сайте администрации регионального центра.

Акция «Сохраним память» будет проходить в Ульяновске до 3 июня. От жителей города во всех многофункциональных центрах принимаются фотографии участников или героев Великой Отечественной войны, а также письма, воспоминания военной и послевоенной поры.

«Поступившие документы специалисты центров отсканируют и передадут в областной государственный архив», — говорится в сообщении.

Ранее ульяновские власти заявляли, что в состав документов регионального архивного фонда включено более 31 тыс. единиц хранения. В 2020 году Ульяновская область присоединились к проекту «Дорога памяти», в рамках которого оцифровывали документы из семейного архива периода Великой Отечественной войны.

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Напомним, что в Ульяновске праздничные мероприятия в рамках Дня Победы стартовали 2 мая. Всего подготовлено более 200 различных акций и тематических событий.

Как сообщало ИА REGNUM, в многофункциональных центрах Ульяновска можно бесплатно распечатать фотографии семейных героев для участия в шествии «Бессмертный полк». Организаторы также предлагают принять участие в акции с портретами героев, погибших во время спецоперации России на Украине.

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