Сеул, 5 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 889 человек. Об этом 5 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 5 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 035 380 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 919 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 551 813 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 8454 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 156 657 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 150 152 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 2 592 490 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 42 296 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 438 068.

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