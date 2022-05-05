Донецк, 5 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Так, на донецком направлении боевики применяли РСЗО «Смерч», РСЗО «Ураган», РСЗО «Град», артиллерию 152 мм и 122 мм, минометы 122 мм, РПГ/СПГ. На горловском — артиллерию 122 мм, минометы 82 мм, АГС, РПГ/СПГ, а также стрелковое вооружение.

В результате обстрелов погибли трое мирных жителей, 25 получили ранения, повреждены 49 домостроений.