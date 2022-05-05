Тайбэй, , 09:34 — REGNUM От планов по приобретению американских противолодочных многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R из-за того, что они слишком дорого стоят, отказались власти Тайваня. Об этом 5 мая сообщает тайваньское интернет-издание Up Media со ссылкой на минобороны острова.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цена на противолодочные вертолеты слишком высока, она выходит за рамки возможностей нашей страны», — заявил глава минобороны Тайваня Цю Гочжэна в ходе своего выступления в Законодательном Юане (парламенте) страны.

При этом осенью 2021 года появились сообщения о том, тайваньские власти собираются купить 12 американских вертолетов MH-60R.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон отложил на 2026 год поставку Тайваню 40 самоходных гаубиц M109A6 Paladin, которую власти острова ожидали в 2023 году.