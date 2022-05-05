Каменский район, Пензенская область, , 09:46 — REGNUM Играя на бирже ценных бумаг, житель Каменского района Пензенской области потерял более 1,2 млн рублей. Пострадавший с заявлением обратился в полицию, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Киберпреступность

Со слов заявителя, в октябре 2021 года он нашел сайт в интернете с предложением заработка на рынке ценных бумаг и зарегистрировался. В течение полугода мужчина вносил деньги в личный кабинет. Общая сумма добровольных взносов составила более 1 269 057 рублей. В феврале 2022 года житель Пензенской области решил вывести свои деньги из финансовой площадки, но не смог этого сделать. Тогда он отправил на электронную почту своего «работодателя» заявку о снятии денег. Ему ответили, что на данный момент вывод средств невозможен, а затем и вообще перестали выходить на связь. Мужчина написал заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Пензы в надежде получения дополнительных доходов на криптовалютной бирже перевела мошеннику более 1 млн рублей.

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