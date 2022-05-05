Москва, 5 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ вновь заработал бесплатный доступ к бесплатному интернету. На территории выставки установлено 32 точки доступа Wi-Fi, сообщается на портале мэра столицы.

m.flipboard.cn Wi-Fi

Посетители не могли воспользоваться городским Wi-Fi. с 2019 года, потому что проводилось масштабное обновление к 80-летнему юбилею ВДНХ и оборудование Wi-Fi демонтировали.

Отмечается, в будущем зона покрытия Wi-Fi на ВДНХ будет расширяться. В настоящее бесплатный интернет работает в 53 парках Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году заработало более 3 тысяч новых точек доступа к бесплатному Wi-Fi.

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