Оренбург, 5 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области вакантный мандат депутат Законодательного собрания достался Владимиру Окшину, который ранее занимал должность главы УФАС по региону. Решение принято облизбиркомом 5 мая, сообщили в Избирательной комиссии Оренбуржья.

Zaksob.ru Законодательное Собрание Оренбургской области

Окшину уже вручили удостоверение и зарегистрировали в качестве депутата. Напомним, что с 1 мая Владимир Окшин покинул пост главы УФАС по региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мандат депутат Заксобрания оказался вакантным после досрочного сложения полномочий Алексеем Кудиновым. Он получил предложение поработать в мэрии Оренбурга и подал заявление об отказе от депутатства.

Вакантный мандат передан зарегистрированному кандидату, включенному в региональную группу партсписка кандидатов «Единой России».

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