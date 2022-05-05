Ростов-на-Дону, , 09:31 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта вновь продлило действие временных ограничений на полёты из международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) — до 13 мая 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минтрансе 5 мая.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«В соответствии с решением авиационных властей России ограничение на полёты в/из аэропорта «Платов» продлено до 3:45 мск 13 мая. Данные меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что международный аэропорт «Платов» временно закрыт с 24 февраля.