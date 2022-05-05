Уфа, , 09:35 — REGNUM Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы возбуждено в Башкирии. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В июне средняя заработная плата выросла на 6% Kp40.ru

Сообщается, что в г. Нефтекамск ООО «Далат» с сентября 2021 года по январь 2022 года не выплатило пятерым сотрудникам зарплату. Общая сумма задолженности составила свыше 370 тысяч рублей.

«Руководство организации вместо расчета с сотрудниками, израсходовало деньги на решение финансовых нужд, несвязанных с оплатой труда», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам частичной невыплаты заработной платы свыше трех месяцев. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фирма погасила долги по зарплате после вмешательства прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии фирма погасила долги по зарплате после вмешательства прокуратуры