Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Самый холодный день мая в Петербурге позади, теперь жителей ждет два по-настоящему тёплых дня, воздух днем прогреется до +20 градусов, сообщает 5 мая главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, температура воздуха днем в ближайшие два дня приблизится к +15…+20 градусам.

«Но 8 мая, в тылу очередного циклона, снова похолодает», — отметил синоптик.

По прогнозу, 9 мая в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха будет в районе +10…+12 градусов. В дальнейшем опять будет потепление, и второй праздничный период мая будет более теплым, чем первый.

«Получается, что 1 и 9 мая будут почти одинаковые по максимальной температуре, что бывает крайне редко. А более теплое 1 мая в Санкт-Петербурге выпадает на отдельные годы», — подытожил Колесов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге до 8 мая ожидается потепление, а потом снова похолодает