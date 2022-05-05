Москва, 5 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Цены на бензин в России не должны расти, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

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«Посмотрим, ничего драматического с бензином не произойдет, цены расти не должны. Упасть — могут», — рассуждает Никонов.

В целом, по его мнению, цены на бензин у нас в России сложно предсказывать.

«Потому что, с одной стороны, нефти у нас явно будет больше, особенно первое время, но с другой стороны, цена нефти во многом зависит от акцизов, которые вводятся на нефтепродукты. И каковы будут эти акцизы, мы сейчас сказать не можем. Это будет зависеть от политики правительства», — говорит он.

Кроме того, высокие цены на нефть — неизбежность, полагает депутат.

«После того как на нашу нефть будет наложено эмбарго Европейского союза, оно станет оказывать повышательное воздействие на цену бензина», — указал Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены на бензин в России в марте 2022 года снизились в среднем на 0,1% по сравнению с февралём, а в годовом выражении — выросли на 6,6%.