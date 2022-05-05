Москва, , 09:30 — REGNUM В России на сегодняшний день отсутствуют случаи заболевания холерой. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Госпиталь для больных холерой Mark Knobil

«На сегодняшний день случаев холеры в России нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкортостан и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также подчеркнули, что в 2019–2022 годах случаев завоза холеры в страну не фиксировалось.

В качестве профилактических мер Роспотребнадзор посоветовал мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, совершать необходимую тепловую обработку продуктов и пользоваться антисептическими средствами. Также российским туристам порекомендовали уделить особое внимание еде и воде в таких неблагополучных по холере странах, как Индия, Непал, Бангладеш, Йемен, Сомали, Танзания, Уганда, Кения, Эфиопия, Гаити, Доминиканская Республика и другие.