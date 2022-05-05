Москва, 5 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. На территории России сейчас нет случаев холеры. Об этом 5 мая сообщили в Роспотребнадзоре.

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

В надзорном ведомстве рассказали, что в настоящее время в России отсутствуют случаи холеры. Ранее в стране фиксировались единичные завозные случаи. Однако с 2019 года новых случаев не выявлялось.

Ранее слухи о появлении холеры опровергали власти ряда регионов. Они прокомментировали сообщения, распространившиеся в социальных сетях.