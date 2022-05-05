Мариуполь, ДНР, , 09:27 — REGNUM Нацисты, засевшие на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, не намерены больше просто так отпускать гражданских заложников, но готовы их обменивать на продукты питания и медикаменты. Об этом 5 мая сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.

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Он добавил, что в ходе переговоров с нацистами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представителями СБУ, которые ведутся в интересах спасения оставшихся там гражданских, националисты предложили поменять заложников из числа мирных граждан на продовольствие и медикаменты.

«Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов питания, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут. Теперь будут только обменивать», — заявил в беседе с РИА Новости представитель штаба.

Он указал, что подобными методами пользовались боевики террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

«Так что никакие они не «герои», как называет их Зеленский, — обычные террористы», — констатировал собеседник агентства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что остатки находящихся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинских боевиков надёжно блокированы. По его словам, неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что ведомство продолжает эти попытки.

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