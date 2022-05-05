Оренбург, 5 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области освободилась должность руководителя УФАС. Владимир Окшин отправлен в отставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 мая в антимонопольном ведомстве.

Отставка

Отставка связана с выходом Окшина на пенсию. Пост главы УФАС освобождён с 1 мая.

В настоящее время врио руководителя Управления федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области является Людмила Полубоярова. Напомним, Владимир Окшин с августа 2002 года являлся главой Оренбургского территориального управления Министерства по антимонопольной политике России, с июня 2004 года — главой УФАС по региону.