Вашингтон, 5 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Киевский режим запросил у Вашингтона поставки противокорабельных ракет, реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также беспилотников, которые имеют большую дальность полета. Об этом 5 мая рассказал член палаты представителей США Джейсон Кроу, который посетил Киев на минувшей неделе, в эфире телеканала NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По словам Кроу, Владимир Зеленский попросил указанные виды оружия у американской делегации, которая передала эту просьбу президенту США Джо Байдену.

«Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее, так как одна из главных проблем для них сейчас — это экспорт продовольствия», — сказал он.

Также конгрессмен уточнил, что на Украине «скопилось 12 миллионов тонн продовольствия, зерна пшеницы, подсолнечного масла», что, по его словам, нужно экспортировать для нужд украинской экономики и для «предотвращения голода» в Африке и на Ближнем Востоке.

При этом указывается, что также киевский режим хочет получить от США беспилотники с большой дальностью полета и возможностью многократного применения, а также РСЗО Himars.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике посёлок Троицкое полностью зачищен от украинских боевиков.