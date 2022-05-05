Москва, , 09:25 — REGNUM Евросоюз не перестанет покупать российскую нефть, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Government.ru

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«Ну, а какую нефть они будут покупать? Арабскую? Но арабская легкая нефть может перерабатываться на нефтеперерабатывающих предприятиях юга Европы, но в центре Европы таких производств просто нет. Там все заточено на российскую нефть, поэтому будут покупать нашу», — рассуждает Никонов.

Он также обратил внимание на схему покупки.

«Скорее всего, те страны, которые будут выведены из-под действия санкций Европейского союза, — это, прежде всего, Венгрия Словакия, а если повезет, еще Болгария и Чехия, — они будут закупать нефть в неограниченных количествах в России, станут крупнейшими экспортерами нефти в Европе и сделают на этом хорошие деньги», — полагает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, запрет на ввоз в ЕС нефти из России вызовет разрушение европейской экономики, заявил государственный секретарь министерства экономики Словакии Карол Галек.

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