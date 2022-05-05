Кызыл, 5 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Туве бывший руководитель Информационного центра туризма республики предстанет перед судом за получение крупной взятки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Туве Экс-руководитель Информационного центра туризма Тувы предстанет перед судом за получение крупной взятки

По данным следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый получил от предпринимателя 800 тыс. рублей, заключив в ответ договор на поставки средств индивидуальной защиты и подписав товарные накладные к нему.

Незаконную деятельность должностного лица раскрыли сотрудники ФСБ и МВД. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, документы направлены в суд. Дело против взяткодателя находится в производстве.