Ростов-на-Дону, 5 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В ближайшее время поезд из 72 вагонов доставит жителям Донбасса более 2 тысяч тонн тонн гуманитарной помощи.

ИА REGNUM Сергей Кириенко

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в среду посетил штаб волонтерского движения #МыВместе в Ростове-на-Дону, где в том числе собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР.

слова Сергея Кириенко ТАСС при посещении штаба, развернутого на базе Донского государственного технического университета. «Вы одними из первых пришли на помощь людям, вместе с другими волонтерами основали штаб, взяли на себя сложнейшую кропотливую работу с гуманитарной помощью. Спасибо вам большое за ваш труд — вы наши герои», — цитирует

В свою очередь координатор объединенного штаба #МыВместе в Ростове-на-Дону, заместитель руководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный доложил Сергею Кириенко, что поезд из 72 вагонов доставит жителям ДНР и ЛНР из России более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи.

«Сейчас пытаемся решить вопрос, как организовать переброску», — подчеркнул Борис Подольный.

Он добавил, что поезд либо пойдет напрямую до Донецка, либо помощь на определенном этапе пути перегрузят в вагоны, пригнанные с Донецкой железной дороги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля что первые вагоны уже отправились в Москву из Еврейской автономной области, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского и Краснодарского краев, Амурской, Свердловской, Тюменской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Ульяновской областей, Дагестана и Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа. В них собраны продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, одежда, канцелярские товары, бытовая химия, строительные материалы, удобрения, семена и другие необходимые товары.