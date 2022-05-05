Владикавказ, , 09:23 — REGNUM В Северной Осетии разоблачена деятельность организованной преступной группы, похищавшей денежные средства с банковских счетов умерших граждан. В общей сложности за три года мошенники присвоили 12 млн рублей. Один из них арестован, двое его подельников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили 5 мая в пресс-службе республиканского управления МВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как удалось установить сотрудникам управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, в 2019 году организатор группы разработал схему незаконного обогащения. Являясь должностным лицом государственного учреждения, он имел доступ к данным о пенсионных вкладах граждан в возрасте от 85 до 100 лет, которые длительное время не были востребованы.

Две привлеченные к мошенничеству женщины находили подставных лиц, которые за небольшое вознаграждение с помощью нотариально заверенных доверенностей от имени умерших получали денежные средства со счетов покойных. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 12 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.