Ульяновск, , 09:22 — REGNUM В Ульяновске жители могут бесплатно распечатать портреты семейных героев для участия в шествии «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

В мэрии отмечают, что распечатать фотографии родственников-участников Великой Отечественной войны «на безвозмездной основе» ульяновцы могут во всех многофункциональных центрах города. Для этого подаётся соответствующее заявление с фотографией героя, его именем, датой рождения и указанием звания.

Уточняется, что речь идёт о чёрно-белых фотографиях, которые печатаются в «соответствии с установленным образцом», то есть на плотной бумаге и в формате А-4.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году акция «Бессмертный полк» состоится в Ульяновской области в двух форматах: виртуально и в реальном режиме. Организаторы отмечают, что принять участие в шествии могут родственники бойцов Красной армии, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и погибших в локальных конфликтах, включая военную спецоперацию России на Украине.

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