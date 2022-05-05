Рига, 5 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Цены на дрова в Латвии выросли почти в два раза по сравнению с 2021 годом и в республике все больше ощущается значимость лесоматериалов из России, Белоруссии и Украины. Об этом передал телеканал LTV.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Запас дров

В репортаже говорится, что весной прошлого года 2 кубометра дров стоили €120, а сейчас — более €220. Отмечается, что уже невозможно предугадать их стоимость к следующему отопительному сезону, но она будет только расти.

Кроме того, журналисты подчеркивают, что увеличиваются не только затраты на лесоматериалы и производство внутри страны, но повышается спрос на готовую продукцию со стороны иностранных заказчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия рынка финансов и капитала Латвии отказалась выдавать специальное разрешение компании Latvijas Gāze на оплату рублями газа из России.