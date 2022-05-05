Санкт-Петербург, 5 мая 2022, 09:28 — REGNUM В честь Героя Советского Союза, легендарного подводника Александра Маринеско предложили назвать сквер в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе депутата Законодательного собрания Петербурга, члена фракции «Справедливая Россия» Андрея Алескерова.

Возложение цветов на могилу Александра Маринеско на Богословском кладбище Петербурга (архивное фото)
Возложение цветов на могилу Александра Маринеско на Богословском кладбище Петербурга (архивное фото)
ИА REGNUM

Парламентарий направил инициативу в городскую топонимическую комиссию с предложением о присвоении имени героя безымянному скверу в Кировском районе. Предложение депутата подразумевает, что сквер будет носить имя легендарного командира подлодки С-13 Александра Маринеско.

В муниципалитете Автово поддержали идею депутата. Задача теперь состоит в том, чтобы добиться положительного решения топонимической комиссии.

«Присвоение названия «сквер Александра Маринеско» месту, где на сегодняшний день расположен памятник, учитывая грядущее в 2023 году 110-летие со дня рождения и 60-летие со дня смерти героического подводника, считаю абсолютно справедливым. Это решение будет способствовать увековечиванию памяти о герое Великой Отечественной войны, добавит в число исторических топонимов нашего города еще один адрес», — заявил Алескеров.

Предложение по переименованию сквера наиболее актуально, поскольку на его территории уже установлен памятник герою-подводнику.

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